إزالة 147 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم تنفيذ 147 حالة إزالة تعديات على أملاك الدولة منذ انطلاق الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية اعتبارا من يوم السبت الماضى 13 أغسطس الجارى.





وأوضح ألهم - فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة - أن المحافظة عقدت عددا من الاجتماعات بحضور كافة الجهات المعنية للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20، لافتا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

وأكد وجود تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

ومن جانبه، قال مدير إدارة الأملاك فى المحافظة أحمد الطيب إن التعديات التى تمت إزالتها خلال أقل من أسبوع بلغت 75 حالة مبان و12 حالة تعديات زراعية بإجمالى 87 حالة تعد على أملاك دولة تتبع جهات حماية النيل والرى والأوقاف والآثار والوحدات المحلية فى مدن إسنا والقرنة وأرمنت والطود والبياضية والأقصر، كما تمت إزالة تعديات ل(42) حالة بناء بدون ترخيص و18 حالة بناء مخالف على أراض زراعية بإجمالى أعمال إزالة للتعديات بلغت 147 حالة خلال أقل من أسبوع.