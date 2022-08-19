«الشباب»: مد فترة المشاركة فى برنامج تنموى لـ25 أغسطس الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،عن تمديد فترة المشاركة ببرنامج "تنموى" لكل شباب مصر، حتى الــ 25 من أغسطس الجارى، لتدريبهم وتأهيلهم على صياغة أوراق السياسات التنموية وإعداد المشروعات القومية، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى "إدارة برلمان الطلائع والشباب"، بالتعاون مع مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ووحدة السياسات وتطوير الاعمال بوزارة الشباب والرياضة.





وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: "أن تمديد فترة التسجيل جاء نظرا للإقبال الشديد من شباب مصر للمشاركة فى البرنامج، مشيرا بأن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتى ستسهم بشكل كبير فى إثراء البرنامج كتجربة أولى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية الشباب وصقل مهاراتهم واستثمار طاقاتهم، وتأكيدا على ضرورة تكثيف الجهود فى مجال البحث والتطوير من أجل مستقبل أفضل، وتنفيذا لمبادرات الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء والتى تهدف إلى تعزيز جودة حياة الشباب فى الجمهورية الجديدة. وأشار صبحى أن البرنامج يهدف إلى إعداد نخبة من الشباب القادرين على إعداد وصياغة أوراق سياسات تنموية والتخطيط لمشروعات تنموية قومية، فى إطار استراتيجية مصر 2030، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسة بضرورة الاهتمام بالتأهيل السياسى والتثقيفى للشباب. ولقد حددت وزارة الشباب عدة شروط للالتحاق ببرنامج "تنموى" وتضمنت أن يكون الشاب فى الفئة العمرية من (20-30 عام) من مختلف محافظات الجمهورية (طلاب الجامعات والخريجين وطلاب الدراسات العليا)، وتكون الاولوية لأعضاء مراكز الشباب، وأن يكون للمتقدم أثر إيجابى أو استثنائى فى مجتمعه، وسداد قيمة الاشتراك الخاص بالبرنامج، والتفرغ طوال مدة البرنامج، والالتزام بالبرنامج وبالتعليمات وبالضوابط العامة للبرنامج. وللتسجيل فى البرنامج يرجى ملئ الاستمارة على المنصة الوطنية للشباب "كيانى" على الرابط التالى:

https://www.emys.app/sport/formation

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