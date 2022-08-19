انتهاء التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر اليوم

جدة - نرمين السيد - يُغلق اليوم باب اختبار القدرات بجامعة الأزهر وتسجيل الطلاب الناجحين فى الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثاني، الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.





وأكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضرورة تسجيل الطلاب الناجحين فى الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثاني، الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات. وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه لن يعاد فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بعد هذا التاريخ.

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