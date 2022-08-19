رئيس «الإصلاح والتنمية» لـ دوت الخليج: تعاون التحالف الوطنى مع الحكومة مثمر

جدة - نرمين السيد - أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الاتفاق الذى تم بين الحكومة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد خطوة هامة للغاية بشأن التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم ازدواجية استفادة المستحقين من الجمعيات والمؤسسات المختلفة.





وأضاف هشام عبد العزيز، أن تنسيق الجهود بين المؤسسات العاملة فى مجال خدمة الفئات الأكثر فقرًا والفئات المهمشة المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الحكومة يعد تعاونًا مثمرًا ودعا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص فى هذا الشأن بما يضمن تكامل مثلث التنمية بأضلاعه الثلاثة: الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص. وأشار إلى أن توجه الحكومة فى توسيع مظلة برامج الحماية المجتمعية هو أمر هام للغاية خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم بشكل عام وتداعياتها على مصر خاصة على الفئات غير القادرة على العمل والإنتاج بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية التى تمثل دعامة أساسية فى الجمهورية الجديدة وتحقق مبدأ حقوق الإنسان بمفهومه الواسع الذى طالما تحدث به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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