محافظ الفيوم يبحث مع نقيب الزراعيين سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، مع نقيب الزراعيين، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة الدكتور سيد خليفة، سبل التعاون المشترك، فى ظل توجه الدولة للتحول الاقتصاد الأخضر، والاستعداد لمؤتمر “قمة المناخ” خلال شهر نوفمبر المقبل.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعهما اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور علاء شيلابى الباحث بمركز البحوث الزراعية، نقيب الزراعيين بالفيوم. تناول اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ونقابة الزراعيين من خلال عرض الرؤى والمقترحات بمجالات الميكنة والزراعات الحديثة، بجانب آليات الرى الحديث لتحسين العائد الاقتصادى للعاملين بقطاع الزراعة، إضافة لآليات العمل المشترك فى إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، من خلال تنفيذ مبادرات لزراعة الأشجار المثمرة، وتنظيم ندوات توعوية للمواطنين بأهمية التوسع فى زراعتها، وكذا تعريف المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية وآليات مواجهتها. وأوضح محافظ الفيوم، خلال اللقاء، أن المحافظة قامت بعدد من الإجراءات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومتطوعى المبادرات الشبابية، بدأتها بالأمس بتدشين أولى المبادرات “أشجار بلا كوارث” تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن زراعة الأشجار المثمرة والخشبية والزينة بالشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية، من خلال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، إضافة للتنسيق بين منظمات المجتمع المدنى ومديريتى الزراعة والرى، لتكثيف الندوات التوعوية بالشأن نفسه، فضلا عن طرح الرؤى والمقترحات لحملات التشجير بشتى أنحاء مراكز المحافظة.

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