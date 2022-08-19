الوزراء يوافق على مرحلة خامسة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه.





وفى هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن القرار يأتى تلبية لمطالب العديد من الشركات المصدرة بطرح مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين عن العامين الأخيرين، وذلك استكمالا لنجاح المبادرات السابقة المقدمة من وزارة المالية، وخاصة مبادرة السداد الفورى بمراحلها الأربع وأثرها الإيجابى الملموس فى زيادة الصادرات المصرية، والمساهمة فى إعطاء دفعة قوية للشركات خلال فترة أزمة جائحة كورونا.

كما لفت الدكتور محمد معيط، إلى أن هذا القرار يأتى أيضا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم، نتيجة التداعيات التى خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم والتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي، وما تواجهه العديد من الشركات المصدرة وبعض المصانع من تحديات.

وأكد الوزير أن القرار من شأنه مساندة مجتمع قطاع الأعمال المصرى، والصنـاع، والأنشطة التصديرية، وتوفير السيولة لهم لمساعدتهم على تخطى الأزمة الحالية، والحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير والتشغيل.