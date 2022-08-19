جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مركز ومدينة المحلة وجدى الجروانى، اليوم الخميس، أنه جرت إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة قيراطين و8 أسهم و15 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 871.5 م2، ضمن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى المهد، وذلك تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة والمهندس سامى حاتم مدير بناء وتنمية القرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.





وقال رئيس المدينة - فى بيان اليوم - إنه جرت إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية فى المهد عبارة عن سملات وقواعد خرسانية وشدات خشبية بالوحدة المحلية لقرية شبرابابل، فى إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة وإزالة حالات تعد تابعة لهندسة رى بحرى بمساحة 871.5 متر مربع عبارة عن مواسير صرف صحى وزراعات جسور وأبنية وأكشاك. ولفت إلى أنه جرت مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة 18 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.