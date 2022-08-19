البريد يطلق طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات بين مصر و الهند

جدة - نرمين السيد - أطلق البريد المصرى، اليوم الخميس، طابعا تذكاريا، احتفالا بمرور 75 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، وهو التاريخ الذى اعترفت فيه مصر باستقلال الهند فى عام 1947 بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الهند استقلالها رسميا.





ولطالما كانت الدولتان عبر العصور ترتبطان بروابط تاريخية عريقة على كافة الأصعدة بفضل الروابط التجارية التى جمعت الحضارتين العظيمتين الكائنتين على ضفاف نهر النيل ونهر إندوس. وقد أصبحت الدولتان أكثر ارتباطا فى العصر الحديث ولا سيما فى خمسينيات القرن العشرين حيث قامتا بالتوقيع على معاهدة صداقة فى عام 1955. وفى الأعوام القليلة المنصرمة، ازدادت العلاقات الثنائية قوة حيث تم تبادل اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين الصديقين. وقد أسهمت العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين فى تدعيم وتعميق العلاقات الثنائية بينهما مع سعيهما الحثيث للمزيد من الترابط لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين العريقين.

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