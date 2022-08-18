نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 tansik.digital لنظامي 3 و5 سنوات في كل التخصصات التنسيق الإكتروني وضوابط القبول بالكليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا عن تفاصيل التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وقد اشارت الى ان هناك بعض الجامعات المقرر ان تدخل التنسيق الخاص بالدبلومات هذا العام الدراسي، وقد اعلنت كذلك عن كافة الضوابط والشروط الخاصة بالقبول والتسجيل في الجامعات والمعاهد للطلاب للعام الدراسي الجديد، ومن خلال هذه السطور نستعرض موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والتعرف على ضوابط القبول بالكليات.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وبناء على ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم الفني رسميا خلال الساعات الاخيرة، ان موقع التنسيق المخصص للدبلومات الفنية هو نفس الموقع الالكتروني المخصص من جانب وزارة التعليم العالي، وقد ونوهت الوزارة رسميا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن تفاصيل القبول في الجامعات والمعاهد المختلفة، والتي أشارت بأن القبول بالمعاهد العالية الخاصة يكون من جانب الطلاب الحاصلين على الثانوية التجارية المتقدمة وذلك من خلال نظام 5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التجارية نظام الثانوية عامين، وذلك بشرط ان يتم الحصول على نسبة لا تقل عن 60% فأكثر، حيث يتم تسجيل الرغبات كالتالي:

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني

اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية بعد تفعيل موقع التنسيق للدبلومات خلال الفترة القادمة.

الدخول عبر الموقع من خلال رقم جلوس الطالب والرقم السري.

والبدء في تسجيل رغبات الطالب حسب الجامعات والمعاهد المتاحة لهم في التنسيق.

ضوابط القبول بالكليات الدبلومات الفنية 2022

وقد حددت وزارة التربية والتعليم بعض الضوابط والاجراءات التي يجب توافرها لكي يتم القبول في الكليات من قبل طلاب الدبلومات الفنية، والتي جاءت تتمثل فيما يلي