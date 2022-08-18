توتى: صلاح من أفضل 10 لاعبين بالعالم ولو كنت صاحب ناد لاشتريته بـ200 مليون يورو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 11:28 مساءً - قال كابتن نادى روما الإيطالى السابق فرانشيسكو توتى إنه خلال 30 سنة في عمله لم يفهم كيف يتم الحصول على الكرة الذهبية، فهل هى مكافأة للفريق أم للعمل الفردى، متابعا: "أعتقد أن صلاح من أفضل 10 لاعبين في العالم في الوقت الراهن".

وأضاف توتى، خلال برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة دى إم سى: "لا أعتقد أن صلاح كان يستحق أن يحصل على المركز السابع في الكرة الذهبية ولكن من أول 3 أو 4 لاعبين، وعلاقتى بصلاح صداقة قوية، وأرى أن أفضل لاعب في العالم ميسى ورونالدو، حيث أعشق الاثنين وهما لاعبان مختلفات، فـ ميسى لديه مهارة أكثر ولكن رونالدو لعب جماعى يخدم الفريق أكثر".

وتابع توتى: "الدورى الإنجليزى به أموال أكثر من الدورى الإيطالى وأصبح من أجمل الدوريات في العالم". وقال توتى: "لعبت مع صلاح في روما، وقبل ما يكون صلاح لاعب كبير فهو بالفعل لاعب كبير، هو شخص رائع ومميز ومتواضع ويساعد الجميع ومهذب للغاية، وشخص لا تستطيع إلا أن تحبه، ودائما موجود مع الجميع ويساعد الجميع ولم يفعل أي شيء غير لائق، لذلك هو من أفضل النجوم على مستوى العالم الآن، وكنت أتوقع لصلاح انطلاقة كبيرة بعد مغادرته لروما لأنه لعب معنا بطولة دورى رائعة، وكان دائما يطور ويحسن من نفسه، وكنت أرى صلاح إذا ذهب لفريق أقوى من روما سيكون لاعبا عظيما للغاية، ولا يوجد حكايات كثيرة بينى وبين صلاح، فصلاح يركز دائما مع حياته وبعد التدريب يذهب ويقضى الوقت مع أسرته، ولم يفعل أي شيء غريب أو غير معتاد".

وقال توتى: "إذا كنت صاحب ناد كبير سأشترى صلاح بـ150 أو 200 مليون يورو"، مداعبا إسعاد يونس قائلا: "وسأعطى لك 10% أيضا".