محافظ الأقصر يناقش الخطة الاستثمارية الداخلية للعام الجديد

جدة - نرمين السيد - عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعا، لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2022 2023 ومعرفة احتياجات ومطالب مراكز ومدن المحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن.





ناقش المحافظ خلال الاجتماع مطالب واحتياجات المراكز والمدن فى كافة القطاعات وأبرزها والطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل، لبحث إعداد المخصصات المالية المقررة ضمن الخطة، وبحث أنسب السبل لتوزيعها بما يضمن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة عدة اعتبارات لضمان التوزيع العادل للمخصصات المالية لكل مركز ومدينة بالمحافظة وبنزاهة وشفافية، مع التأكيد على أهمية ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، وترشيد المخصصات المالية، موجها رؤساء المدن بحصر الاحتياجات ذات الأولوية الملحة تمهيدا لإعداد الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.

وعرض رؤساء المراكز والإدارات المعنية والمدن احتياجات كل مركز ومدينة ومتطلباتها طبقا للأولويات، حيث تضمنت المتطلبات رصف الطرق ودعم مشروعات تحسين البيئة وحاجة المراكز والمدن لبعض المعدات الجديدة التى تسهم فى تسهيل مهام وأعمال الأجهزة التنفيذية.