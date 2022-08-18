محافظ كفر الشيخ يقرر تخفيض تنسيق التعليم الفنى فى عدد من المدارس

جدة - نرمين السيد - قرر جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، النزول بتنسيق القبول فى مدارس التعليم الفنى الصناعى والزراعى، وذلك بناء على مذكرة مقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم تفيد بأن أعداد الطلاب المتقدمين والراغبين فى الالتحاق بهذه المدارس لا يكفى لسد كافة التخصصات المطلوبة، وخاصة بعد نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية.





وأكد محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات له، أنه تم النزول بتنسيق القبول بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية بما يصب فى مصلحة العملية التعليمية، وحرصا على مصلحة الطلاب.

من جانبه، أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه بموجب التنسيق الجديد، عقب النزول به من قبل محافظ الإقليم، أصبح مجموع القبول بمدرسة الشهيد خالد السواحى الفنية المقدمة من 190 درجة ل 180 درجة، وكفر الصناعية للبنات من 225 درجة، إلى 220 درجة، ومدرسة منية المرشد العسكرية بنين من 180 درحة ل 170 درجة، وقلين الثانوية الصناعية بنات من 245 درجة ل 235 درجة، وفوه الصناعية النسيجية بتات من 235 درجة ل 220 درجة، وفوه الصناعية العسكرية بنين 185 ل165 درجة.

وتم تخفيض مدرسة سيدى سالم الصناعية العسكرية بنين 200 ل 190 درجة، ومدرسة إصلاح شالما الصناعية بنات 180 ل170 درجة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنات من 215 ل205 درجة، ومدرسة الشهيد محمد رضا الصناعية بنات بالزعفران، 235 درجة ل225 درجة، وقلين الصناعية للتعليم المزدوج بنات 180 درجة ل160 درجة، وكفر الشيخ الصناعية للتعليم المزدوج بنات 180 درجة 160 درجة، وبيلا الصناعية للتعليم المزدوج 150 ل145 درجة، وكفر الشيخ الفندقية المتقدمة 240 درجة ل 230 درجة، وكوم دميس الثانوية الزراعية من 175 درجة 165 درجة، وفوه الصناعية الزراعية 190 درجة ل175 درجة.