المدير التنفيذى لـ الرعاية الصحية فى زيارة مفاجئة لمجمع الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، فى زيارة ميدانية مفاجئة لمجمع الإسماعيلية الطبى، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتفقد سير العمل والوقوف على مؤشرات الأداء على أرض الواقع، واستطلاع آراء المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.





جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة لسير العمل ميدانيا بكافة محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل.

واستهل المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية الزيارة، بتفقد أقسام الصيدلية، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبى، ثم تفقد غرفة التسجيل الطبى الخاصة بالعيادات الخارجية، وغرفة التسجيل الطبى الخاصة بالأقسام الداخلية، ثم تفقد العيادات الخارجية بمجمع الإسماعيلية الطبى، لمتابعة خطوات سير المنتفع داخل المجمع الطبى بداية من التسجيل الطبى حتى الحصول على الخدمة الطبية اللائقة وصرف العلاج.

وخلال الزيارة، وجه المدير التنفيذى للهيئة بضرورة التيسير على المنتفعين للحصول على الخدمة الطبية المتميزة، مؤكدا على توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين، طبقا لمعايير الجودة العالمية وتحقيقا لأعلى مؤشرات رضاء المنتفعين، موجها الشكر لجميع العاملين بمجمع الإسماعيلية الطبى مثمنا مجهوداتهم آملا منهم المزيد فى سبيل خدمة المرضى، وبما يضمن الحفاظ على استدامة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المتميزة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

رافق المدير التنفيذى للهيئة خلال جولتة التفقدية كل من د. أحمد البرعى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، د.قطب السيد مدير المجمع الطبى بالإسماعيلية، د. مؤمن القرقارى مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الإسماعيلية، د. على رفعت مدير المكتب الفنى لفرع الهيئة بالإسماعيلية، د. ماجدة مهنى مدير إدارة رضاء المنتفعين بفرع الهيئة بالإسماعيلية.

وتجدر الإشارة أن مجمع الإسماعيلية الطبى يعد صرح طبى تبلغ مساحته 71400 متر مربع، ويضم 14 غرفة عمليات، و217 سريرا للمرضى، كما يضم 50 سريرا للرعاية المركزة، كما يضم عددا من حضانات الأطفال، وداخل المجمع تم استحداث عددا من الحزم الطبية والعلاجية والجراحات آخرها جراحات الوجه والفكين، السمنة المفرطة، والقساطر القلبية وغيرها من الجراحات المتقدمة التى تجرى لأول مرة بإقليم القناة.