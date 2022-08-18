الأزهر يعزى الجزائر فى ضحايا حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الجزائر؛ قيادة وشعبا، فى ضحايا حرائق الغابات، والتى أودت بحياة عدد من المواطنين، وإصابة آخرين.





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