حياة كريمة فى أسوان.. 1106 مشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة

جدة - نرمين السيد - قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى"حياة كريمة" تشمل فى مرحلتها الأولى 1106 مشروعات بعدة مراكز فى المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان اليوم الخميس ؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة ومسئولى الجهات التنفيذية، بالإضافة إلى ممثلى لجنة دار الهندسة بمجلس الوزراء.

وشدد عطية، على ضرورة التدخل السريع لمواجهة أى معوقات فنية أو روتينية لسرعة إيجاد حلول جذرية لها لضمان الاستمرارية فى تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة وفق المخطط الزمنى المحدد لها دون السماح بأى تقاعس أو تأخير فى إستلام هذه المشروعات، واستبعاد المقاولين والشركات المتأخرة فى التنفيذ لتحقيق العوائد الإيجابية لأهالى القرى المستهدفة فى أقرب وقت ممكن، وخاصة فى ظل قيام المحافظة بتوفير جميع قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات فى وقت قياسى.

وتابع محافظ أسوان، خلال الاجتماع، معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه.