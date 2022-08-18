حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 10:26 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 حيث يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليومين المقبلين، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أنّه من المتوقع سقوط فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.