جولة خاصة لصاحبة السعادة فى متحف الحضارة المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصدت إسعاد يونس فى حلقتها الخاصة من برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر فضائية "dmc"، والتى تستضيف فيها الأسطورة الإيطالى فرانشيسكو توتى، أبرز الآثار المتواجدة فى متحف الحضارة المصرية. وشهدت الجولة شرحًا مفصلًا من صاحبة السعادة لأبرز الآثار الموجودة داخل المتحف وتاريخها وتاريخ الملوك الفراعنة.

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