تجريب أنظمة سحب الدخان بمشروع القطار الكهربائى الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنه فى إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب، قد تم تحديد يوم الأحد المقبل موعد لإجراء الاختبارات الدورية على أنظمة سحب الدخان بمحطتى عدلى منصور وبدر بمشروع القطار الكهربائى "LRT" اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.





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