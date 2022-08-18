مدبولى يناقش عددا من الملفات الاقتصادية مع حسن عبدالله ومحمود محيى الدين

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر تطورات الأوضاع العالمية الراهنة فى ظل ما يشهده العالم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية والتحديات التى تواجهها دول العالم لمجابهة هذا الظرف الدقيق.
وأضاف سعد أن الاجتماع تناول استعراض مستجدات المشاورات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولى للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية فى المدى المتوسط، ويسهم فى الحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمى على الاقتصاد المصرى.
وأشار المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال الاجتماع، أن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل فى سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التى تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الاثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصرى، بالتوازى مع عمل الحكومة على تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية.
وتابع سعد: تم التأكيد على أن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة فى التعاون مع جميع الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولى الذى ترتبط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.
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