محمد صلاح يوزع الهدايا على مشجعى ليفربول فى منازلهم.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 07:26 مساءً - تواجد النجم المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، فى زيارة مجموعة من نجوم الفريق لتوزيع الهدايا على مشجعى الفريق فى منازلهم بطريقة مفاجئة من خلال طرق أبوابهم.

ونشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، فيديو للنجم المصرى محمد صلاح رفقة زميله اليونانى كوستاس تسيميكاس خلال زيارتهم المفاجئة لأحد المنازل، من أجل توزيع الهدايا.

وخلال زيارة محمد صلاح، وبعد طرق تسيميكاس باب المنزل، قامت سيدة عجوز بفتح الباب، وتفاجئت بوجود النجم المصرى محمد صلاح، والذى كان يحمل حقيبة مليئة بالهدايا.

وفى سياق أخر، يعد النجم المصرى محمد صلاح أبرز نجوم الجيل الحالي والأكثر تسجيلا للأهداف في كلاسيكو الكرة الإنجليزية حيث خاض 10 مباريات سجل خلالها 9 أهداف، وجاءت أرقام الملك المصرى أمام الشياطين .

ونشر حساب ليفربول على توتير أهداف صلاح الثلاثة الهاتريك الموسم الماضى في مرمى مانشستر يونايتد وعلى ملعبهم معلقا عليه :"ثلاثية في أولد ترافورد الموسم الماضي محمد صلاح، قدمه سحرية لا تخطئ المرمى ، هاتريك أسطوري من الملك المصري محمد صلاح في أولدترفورد".

ويسعى محمد صلاح ورفاقه إلى تحقيق أول انتصار فى النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي بعد التعادل أمام فولهام وكريستال بالاس في الجولتين الماضيتين، ونفس الحال ينطبق على مانشستر يونايتد،بالخسارة أمام برايتون في الجولة الأولى، وتكرار النتيجة ذاتها أمام برنتفورد.