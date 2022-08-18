عاجل- التعليم: بدء العام الدراسى أول أكتوبر.. و18 سبتمبر للمدارس الدولية

جدة - نرمين السيد - قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، أن يكون موعد بدء العام الدراسى 2022 /2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت، الموافق 1 أكتوبر 2022؛ وذلك حرصًا من الوزارة على توحيد مواعيد بدء العام الدراسى 2022 /2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتعليم الأزهرى.





وتضمنت قرارات وزير التربية والتعليم، أن يكون يوم الأحد، الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولى". وكانت الوزارة قد أعلنت فى 21 يوليو الماضى، بدء الدراسة بجميع مراحل التعليم المختلفة، بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، يوم 24 سبتمبر المقبل، على أن تنتهى الدارسة فى 8 يونيو 2023 .

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