البابا تواضروس يستقبل رعاة الكنيسة ويطمئن على سير العمل

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، اليوم الخميس، الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا، الذى قدم التعزية لقداسة البابا فى ضحايا حادث حريق كنيسة الشهيد أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة، واطمأن على صحة قداسته عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.





وجرت أثناء اللقاء مناقشة موضوع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. كما استقبل البابا تواضروس الأنبا بيتر أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكى، بالولايات المتحدة الأمريكية. جرت أثناء اللقاء مناقشة عدد من الملفات الرعوية الخاصة الإيبارشية. كما قدم نيافته التعزية لقداسة البابا فى ضحايا حادث حريق كنيسة الشهيد أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة، واطمأن على صحة قداسته عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.وايضا استقبل قداسة البابا تواضروس القمص مارك عزيز والأب القس إيليا استفانوس كاهنى كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالعاصمة الأمريكية واشنطن. اطمأن منهما قداسة البابا على سير العمل فى الكنيسة، كما تمت مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بخدمتهما فيها. وقدما التعزية لقداسة البابا فى ضحايا حادث حريق كنيسة الشهيد أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة، وطمئنهما قداسته على صحته عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

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