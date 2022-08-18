السفير المصرى فى أذربيجان يلتقى رئيس وكالة السياحة الحكومية

أكد السفير هشام ناجى خلال اللقاء على أهمية العمل والتنسيق بين الجانبين المصرى والأذرى لتنشيط حركة السياحة بين البلدين، ولتذليل أى عقبات فى سبيل تحقيق هذا الهدف، ومن أهمها دراسة إمكانية تدشين خط طيران مباشر ما بين القاهرة وباكو لما سيكون له من مزايا عديدة سواء فى زيادة التدفقات السياحية أو زيادة حجم التبادل التجارى وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وأذربيحان.
اتفق الجانبان على أهمية إعداد خطة عمل مشتركة وتبادل الخبرات فى مجال السياحة والعمل على تعزيز علاقات الشراكة بين ممثلى القطاع السياحى مع زيادة الترويج السياحى المتبادل.
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