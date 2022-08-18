رئيس الحكومة الجزائرية: نتكفل بكل الخسائر الناجمة عن الحرائق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 06:28 مساءً - أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن تكفل حكومته بكل الخسائر الناجمة عن الحرائق وتعويض المتضررين.

جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية، التي أدلى بها، على هامش زيارته التفقدية، اليوم الخميس، لولاية الطارف، شرقي البلاد على الحدود التونسية، بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأضاف أن شدة الرياح التي تجاوزت 91 كلم في الساعة في ولاية الطارف أعاقت جهود الحماية المدنية ومروحيات الإطفاء، حيث بلغت حصيلة الحرائق في هذه الولاية 30 حالة وفاة.

وأكد رئيس الحكومة الجزائرية، خلال هذه الزيارة التفقدية التي رافقه فيها وزيري الداخلية والصحة، أنه تم تجنيد كل الوسائل اللازمة لمجابهة هذه الحرائق، مشيرة إلى أن الجزائر ليست بمنأى عن مثل الكوارث الطبيعية التي تحدث في عدد من دول العالم.

وفي السياق، قام رئيس الوزراء الجزائري بزيارة عدد من المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات ولاية الطارف، وأكد وقوف حكومته مع متضرري الحرائق وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم.