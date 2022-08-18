5 قرارات مهمة لمجلس الوزراء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز قرارات الحكومة اليوم:

وتضمنت أبرز القرارات الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تأهيل الخط الثانى للمترو مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار.

كما شملت القرارات الموافقة على إقامة شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات (ش.م.م)، بالإضافة إلى الموافقة على 3 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية.

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