أقسام كلية التربية مصر 2022 – تضم أكثر من 18 شعبة اختار من بينهم براحتك

وتحتوي كلية تربية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية على العديد من الأقسام التي تؤهل الطلاب للعمل في قطع التعليم داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وتتميز أقسام كلية تربية مصر 2022 بالتنوع ما بين الشعب الأدبية والشعب العلمية وذلك بعدما جري تطويرها لتشمل 18 شعبة أو برنامجا أو تخصصاً.
أقسام كلية تربية مصر 2022:
2- أقسام الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم البيولوجية والجيولوجية.
تنسيق كلية تربية 2022 آدبي:
– كلية التربية جامعة الإسكندرية 312 درجة.
– كلية التربية جامعة الزقازيق 312 درجة.
– كلية التربية جامعة بورسعيد 311 درجة.
– كلية التربية جامعة عين شمس 310 درجة.
– كلية التربية جامعة المنصورة 308 درجة.
– كلية التربية جامعة طنطا 307 درجة.
– كلية التربية جامعة بنها 303 درجة.
– كلية التربية جامعة دمنهور 298 درجة.
– كلية التربية جامعة مطروح 296 درجة.
– كلية التربية جامعة حلوان 293 درجة.
– كلية التربية جامعة المنيا 292 درجة.
– كلية التربية جامعة الفيوم 287 درجة.
– كلية التربية جامعة كفر الشيخ 285 درجة.
– كلية التربية جامعة جنوب الوادي 282 درجة.
– كلية التربية جامعة السويس 282 درجة.
– كلية التربية جامعة سةعاح 280 درجة.
– كلية التربية جامعة أسيوط 279 درجة.
– كلية التربية جامعة بني سويف 274 درجة.
– كلية التربية جامعة دمياط 273 درجة.