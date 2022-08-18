انت الان تتابع خبر منها تنسيق كلية علوم الاعاقة والتأهيل – أكثر من 20 تخصيص هيوفر لابنك وظيفة بعد التخرج والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - تستمر عليات البحث خلال الساعات الماضية من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة على الكليات المطلوبة لسوق العمل في مصر والدول العربية، بعد التخرج منها.

وارتفعت حركات البحث على المحرك جوجل حول أفضل الكليات في سوق العمل وما هي أفضل التخصصات المطلوبة وذلك قبل تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بعد التخرج لضمان وظيفه مناسبة.

وهناك الكثير من الكليات الغير معرفة لدي الكثير من طلاب الثانوية العامة، ولكنها توفر فرص عمل بعد التخرج منها واليت سوف نستعرضها في القائمة التالية:

1. كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعتي بني سويف والزقازيق.

2. كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعات قناة السويس وأسوان وكفرالشيخ.

3. كلية الذكاء الاصطناعي بجامعات القاهرة وكفرالشيخ وسوهاج وتضم تخصصات صناعة الروبوت والألعاب.

4. قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، والذي يؤهل للعمل في مراكز التأهيل والإصابات.

5. كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف.

6. معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، وهذا المعهد يؤهل للعمل في تركيبات الأدوية.

7. معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر.

8. قسم الإعلام الأفريقي كلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

9. برنامج التكنولوجيا الحيوية كلية العلوم.

10. كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة.

11. برنامج الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية كلية آداب جامعة القاهرة «نظام ساعات معتمدة».

12. برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها كلية آداب القاهرة.

13. تخصص الميكاترونيكس كلية هندسة جامعة القاهرة «نظام ساعات معتمدة».

14. كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

15 كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة جامعة الدلتا.

16.الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويف التكنولوجية.

17. كلية الاقتصاد المنزلي في جامعة حلوان.

18. كلية التعليم الصناعي.

19. برنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة «نظام ساعات معتمدة بمصروفات».

20. معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة جامعة بني سويف.

21 معهد الدراسات العليا البحوث البيئية جامعة المنصورة.

22. كلية رياض الأطفال.

23. معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية.

24. المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة.

25. كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.

26. كليات ومعاهد التمريض.

27. مركز بحوث ودراسة التنمية الريفية كلية الزراعة جامعة القاهرة.

28. كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة منوف.

29. كلية العلوم التطبيقية جامعة المنوفية.

30. معهد دول حوض النيل جامعة الفيوم.