من هو حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد؟.. معلومات كتير عنه

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من هو حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد؟

الرياض - احمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة حسن عبدالله، وهو القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وهذا بعد اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصة امس الأربعاء، وعينه الرئيس مستشار له.

يعمل حسن عبدالله منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من مواليد 1960، ودرس في الجامعة الأمريكية وحصل على بكالوريوس إدارة الاعمال 1982، وبدأ يعمل في 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر، وانتقل عام 1988 لفرع البنك بنيويورك، وعين في 1994 مساعد للمدير العام، ومدير عام في 1999 وبعدها نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.

وعمل كرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاء لمصر، وعمل كعضو لإدارة كل من اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس، والغرفة لألمانية العربية للصناعة والتجارة وعمل في الكثير من الوظائف الأخرى، وهو محافظ البنك المركزي المصري الحالي.