انت الان تتابع خبر عاجل – انلاع حريق ضخم داخل مصنع في العاشر من رمضان والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - نشب منذ قليل حريق هائل داخل محل بمصنع لحوم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ولم يتم الكشف حتي حول أسباب اندلاع هذا الحريق أو وجود إصابات او ضحايا من هذا الحريق حتي الآن .

وقامت قوات الحماية المدنية التابعة لفرقة الشرقية بالدفع بـمجموعة من سيارات المطافي، التي تحاول إطفاء النيران قبل تمتد إلي المناطق المجاورة بمجموعة من سيارات الإسعاف تحسباً لوقوع أي ضحايا أو حالات اختناق نتيجة هذا الحريق.

وأنتقل ضباط قسم العاشر من رمضان والقيادات الأمنية التابعة لمحافظة الشرقية برئاسة اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، مساعد وزير الداخلية، للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن هذه الحادثة والكشف عن ملابسته بالإضافة إلي فصل التيار الكهربائى عن المصنع لحين التأكد من السيطرة على الحريق بشكل تام ومنع امتداده للمناطق المجاورة حفاظا على سلامة المواطنين والمار وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته.