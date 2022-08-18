وأضافت القباج أن عدد الضحايا بلغ 41 مواطنًا تم تسليم التعويضات الخاصة بهم لأسرهم، كما تم صرف التعويضات لـ 9 مصابين، حيث حصلت أسرة المتوفى على 100 ألف جنيه، كما حصل المصابون على التعويضات القانونية المقررة لهم والبالغة 10 آلاف جنيه.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالى فقط، بل هناك دعم نفسى وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من الصدمة، حيث يقوم فريق من الهلال الأحمر المصرى بتقديم كافة الخدمات الإنسانية لأهالى الضحايا والمصابين من الحادث، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بفتح ملف اجتماعى لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد بدأت صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين يوم الاثنين الماضى وانتهت اليوم الخميس من صرف كافة التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن: الانتهاء من صرف جميع تعويضات أسر ضحايا كنيسة أبو سيفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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