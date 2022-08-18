السحر الأسود.. مغامرة «دوت الخليج» تكشف سر «عضمة اللوح» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تنتشر التحذيرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، للجزارين قبل عيد الأضحى، من كل عام، حول بيع عظمة اللوح الخاصة بالعجول والخرفان، بسبب كثرة الأقاويل حول استخدام الدجالين والسحرة لها فى كتابة تعاويذ وطلاسم مؤذية وأعمال سفلية عليها.





وخاض "دوت الخليج" مغامرة لمعرفة الحقيقة حول عظمة اللوح، وبدأت بسؤال أحد الجزارين، الذى رفض ذكر اسمه، لكنه كشف أسرار هذه العظمة، قائلا: "عضمة اللوح تستخدم فى السحر والأعمال المؤذية، والدجالين بيطلبوها، علشان اللوح واسعة ومفرود فيقدر يكتب عليه بسهولة على الجانبين، وفيه ناس كانت بتيجى تطلبها منى بسعر 200 و300 جنيه بس أنا برفض أديهالهم علشان دى هيتعمل بيها أعمال وسحر يؤذى الناس". وأضاف: "الدجالين بيستخدموا عضمتين لوح، عضمة العجل وعضمة الخروف ولازم تتكسر من النص أول ما تتشفى من اللحم، علشان محدش يعمل بيها أعمال وفيه ناس متعرفش ربنا بتبيعها للسحرة والدجالين، وفيه ناس بتديهالهم من غير ما تعرف إنها للأعمال المؤذية".

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