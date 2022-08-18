وزير الإسكان: ندفع 6 ملايين جنيه للفدان الزراعى بجزيرة الوراق

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الخميس، لكشف خطة الحكومة لتطوير عدد من المناطق ومنها جزيرة الوراق، أن جزر النيل كانت معلنة محميات طبيعية وكان هناك عمران فى هذه الجزيرة يخدم أغراض الزراعة لفترات زمنية طويلة، ولكن الزحف العمرانى على جزيرة الوراق جاء بشكل كبير جدا.

وذكر أن الزحف العمرانى أسفر عن تدهور البيئة الطبيعية لمجرى النيل، وكان هناك مشكلة كبيرة وتدهور بيئى يتم داخل العاصمة، فكان لابد أن تدخل الدولة فى إطار خطتها فى تطوير المناطق ذات الخطورة وتحاول تصليح هذا الأمر.