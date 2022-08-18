نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير عدد من الطرق (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سير ومعدلات العمل الجارية فى تطوير ورفع كفاءة شارع 23 يوليو، وشارع السيد سرحان والطرق الداخلية بمنطقة "قبضايا" بحى الزهور.





جاءت الجولة بناءً على تعليمات عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث رافقه خلالها فوزى الوالى رئيس حى الزهور، والشركات القائمة على تنفيذ المشروعات. واستمع نائب محافظ بورسعيد لنسب ومعدلات الأعمال التى شهدتها الطرق حتى الآن، والتى تأتى فى إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، لإحداث السيولة المرورية فى حركة المواطنين والسيارات، والحفاظ على المظهر الحضارى. ووجه بالإسراع فى معدلات العمل بناء على تعليمات محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل فى مشروعات تطوير الطرق الجارية للانتهاء من تنفيذها فى أقرب وقت.

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