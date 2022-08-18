6 مليارات تعويضات لأهالى جزيرة الوراق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز تصريحات وزير الإسكان بشأن تطوير جزيرة الوارق، حيث إن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق ذات الخطورة، كما أن جزيرة الوراق شهدت نمو عمرانى غير منظم الفترة الماضية.

كما أن الحكومة اشترت الفدان الزراعى فى الجزيرة بـ 6 ملايين جنيه، وبلغ حجم التعويضات 6 مليارات جنيه لأهالى الجزيرة حتى الآن، كما تم نقل ملكية 45 فدانا بالشراء الرضائى مع الأهالى، وبناء 4 آلاف وحدة سكنية لأهالى الجزيرة.