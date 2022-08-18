مدبولى مع أعضاء التحالف الوطنى: نسعى لوصول الدعم لأكبر عدد من المستحقين

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء وممثلى مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، فى اجتماع حضرته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك لتنسيق الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.





وفى مستهل الاجتماع، عبر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لجميع أعضاء وممثلى التحالف بما يضمه من مؤسسات وجمعيات أهلية، على الجهود الملموسة التى بذلتها هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية فى إطار العمل المجتمعى، ومساعدة محدودى الدخل فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع جهود الدولة المصرية التنموية والخدمية، وذلك رغم ما تواجهه الدولة من تحديات جراء الأزمة العالمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى "إن ما تقومون به لمساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا أمر مقدر تماما، ونحرص جيدا على تفعيل الشراكة فى جميع البرامج التنموية التى تستهدف الشرائح الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتنفيذ ما أعلنه الرئيس بشأن الحزم الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وقد سبق أن تم عقد عدة اجتماعات بهدف التنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، والكيانات الخدمية من أجل منع وقوع ازدواجية فى الاستفادة من حزم الحماية الاجتماعية على غرار ما سنه التحالف منذ لحظة اشهاره، ونحن كحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، نعمل على التعاون والتنسيق مع مؤسساتكم بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه".

وأضاف رئيس الوزراء أنه سبق أن تم الإعلان عن تفاصيل الحزم الاجتماعية الجديدة، التى كلف بها رئيس الجمهورية، والجهود التى سيتولى التحالف الوطنى القيام بها فى هذا الشأن من حيث تغطية عدد معين من الأسر المستهدفة فى برنامج حزمة الدعم النقدى الاستثنائية، تتمثل فى 600 ألف أسرة، وفق ما اعلن عنه السادة أعضاء التحالف فى الاجتماع الاخير لهم الأسبوع الماضى مع الرئيس، ولذا فهناك حرص شديد على التواصل المستمر من أجل تنسيق العمل المشترك وإحراز التكامل المطلوب لخدمة أهالينا الأكثر احتياجا فى كل مناطق الجمهورية فى حين سوف تتكفل الحكومة بتقديم الدعم النقدى ل500 الف أسرة.

واستعرضت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف نبذة عن أهم الخطط التى أعدها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، استعدادا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتوسيع قاعدة المستحقين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية استجابة للظروف الاقتصادية الحالية، حيث تم خلال العرض التأكيد على مشاركة المؤسسات الأعضاء بالتحالف فى تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية، كما تمت الإشارة إلى أن التحالف وضع خطة عمل تتكامل مع خطة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ لضمان تغطية 20% ( نحو 5 ملايين أسرة) من الأسر الأكثر احتياجا عبر تقديم دعم نقدى من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الوطنية.

وفى هذا الإطار، أعلن التحالف عن تأكيده لتقديم الدعم لـ 600 ألف أسرة شهريا، وذلك بتمويل ذاتى كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء، مع التأكيد على الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة فى تنفيذ كل خطط التحالف فى هذا الشأن؛ بدءا من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات محكمة للتنفيذ، وانتهاء برصد التحسن الذى يطرأ فى أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين وذلك من خلال قاعدة البيانات الاستثنائية للتحالف والتى يتم تحديثها بشكل دورى من خلال متطوعى الرصد الميدانى لحياة كريمة الذين تجاوز عددهم ال50 ألف متطوع جنبا إلى جنب لمتطوعى أعضاء التحالف وكذلك الجمعيات القاعدية.

وخلال الاجتماع، اقترح رئيس الوزراء أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وذلك لتنظيم حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك قبل البدء فى تنفيذها اعتبارا من سبتمبر المقبل، وذلك فى إطار الاجتماعات السابقة التى تمت بين التحالف والتضامن بهدف تكامل الرؤى.