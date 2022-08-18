مدبولى يشكر الرئيس على تجديد الثقة.. ويوضح الحالة الصحية لوزير التنمية

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى الوقوف دقيقة؛ حدادا على ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بكنيسة "الشهيد أبى سيفين" فى منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة، كما توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة جميعا لمصر وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازى والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث، داعياً الله عز وجل أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين ، مؤكدا قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كل سُبل الدعم والرعاية لمصابى الحادث.

كما أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم صرف التعويضات المقدمة لأسر ضحايا ومصابى الحادث.

وقال رئيس الوزراء: إننا، ونحن فى بداية الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد إجراء التعديلات الوزارية الأخيرة، يُسعدنى أن أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تجديد الثقة فى الحكومة، ونعاهده على بذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة.

وفى هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لزملائه من الوزراء السابقين الذين بذلوا جهودا مُضنية فى فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية، فى ظل تحديات غير مسبوقة لم يشهدها العالم من قبل، وليست مصر فقط.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للوزراء الجُدد، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد فى المهام المُوكلة إليهم، ومؤكدا أننا كحكومة نبنى على ما بذله زملاؤنا السابقون، كلٌ فى قطاعه، ونستكمل معا مسيرة العمل الواحد، لخدمة مصرنا العزيزة، وشعبنا العظيم.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى الوزراء بالتواصل التام والتنسيق المستمر فى الملفات المشتركة التى تتقاطع اختصاصاتها بين أكثر من وزارة، ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات التى تضعها الدولة على أجندة الأولويات فى هذه المرحلة، والتى يأتى فى مقدمتها تلك التى تخدم قطاعا عريضا من أهالينا، ولا سيما المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، والحرص على التواجد فى المناقشات التى تُجرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بكل وزارة، وتوضيح ما يلزم من أمور بشأن تلك المناقشات فى نطاق تخصص الوزارة.

وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة العمل على أن تكون دائما الأفكار المطروحة للعمل خارج الصندوق، وذلك فى ظل التحديات التى تواجه الدولة حاليا، والتى تتطلب حلولا غير تقليدية لمواجهتها، وأن نضع دوما صوب أنظارنا جميعا هدفا رئيسيا يتمثل فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وفى ختام حديثه، أعرب مدبولى عن تمنياته بالشفاء العاجل لهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك إثر تعرضه لحادث أدى إلى حدوث بعض الإصابات به، لافتا إلى أن الوزير غادر المستشفى أمس وبدأ يتماثل للشفاء.