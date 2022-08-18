عاجل- وزير الإسكان: قوى الشر تثير البلبلة بشأن جزيرة الوراق

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الإسكان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الخميس، لكشف خطة الحكومة لتطوير عدد من المناطق ومنها جزيرة الوراق، أنه تم نقل ملكية 45 فدانًا بالشراء الرضائى.
وأوضح الوزير أن هناك بعض قوى الشر تتحرك لإثارة البلبلة فى جزيرة الوراق، مشيرا إلى أن منطقة جزيرة الوراق من المناطق التى تعد شديدة الخطورة، والزحف العمرانى كان كبيرًا.
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