عاجل- وزير الإسكان: 6 مليارات جنيه حجم تعويضات أهالى جزيرة الوراق

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الخميس، لكشف خطة الحكومة لتطوير عدد من المناطق ومنها جزيرة الوراق، أن الدولة وضعت 6 مليارات جنيه كتعويضات تم صرفها لأهالى جزيرة الوراق.

وذكر أنه لم ينفذ أى إخلاء قسرى للأراضى المخصصة للمنفعة العامة، كما لم يتم نزع أية ملكية بجزبرة الوراق بل عن طريق الشراء الرضائى.