عاجل- وزير الإسكان: عرضنا تعويض الفدان بالوراق بـ19 فى السادات

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى الآن، حول تطوير منطقة الوراق، أن الدولة أتاحت الحصول على أراض زراعية فى مدينة السادات، وجرى عرض تعويض الفدان فى منطقة الوراق بـ19 فدانا فى السادات.
وأشار إلى أن هناك نموا عمرانيا غير منظم يهدد جزيرة الوراق، لافتا إلى أن الحكومة تشترى فدان الأرض الزراعية فى الوراق بـ6 ملايين جنيه، مؤكدا أن المبانى فى الجزيرة تم إنشاؤها دون تراخيص، وعوضنا ملاك الأراضى والوحدات بالجزيرة.
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