عاجل- وزير الإسكان: لم تنزع أى ملكية بجزيرة الوراق.. والشراء بشكل رضائى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن تعويض أهالى جزيرة الوراق محسوب وفق تقدير جهات التقييم فى اللجنة الرباعية وهيئة المساحة بالإضافة إلى التعويض الاجتماعى لكل وحدة





وأضاف خلال مؤتمر صحفى الآن، حول تطوير منطقة الوراق، أنه تم طرح وحدات سكنية بديلة فى المدن الجديدة لسكان جزيرة الوراق، كما تم نقل ملكية 45 فدانا بالشراء الرضائى.

ونفى الوزير وجود إخلاء قسرى لسكان الوراق، مؤكدا أنه لم يحدث هذا فى أى مشروع من مشروعات الدولة، وتم تعويض الأهالى بما يقرب من 6 مليارات جنيه، مؤكدا أنه لم يتم نزع أى ملكية بجزيرة الوراق.