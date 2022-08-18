عاجل- وزير الإسكان: لم تنزع أى ملكية بجزيرة الوراق.. والشراء بشكل رضائى

وأضاف خلال مؤتمر صحفى الآن، حول تطوير منطقة الوراق، أنه تم طرح وحدات سكنية بديلة فى المدن الجديدة لسكان جزيرة الوراق، كما تم نقل ملكية 45 فدانا بالشراء الرضائى.
ونفى الوزير وجود إخلاء قسرى لسكان الوراق، مؤكدا أنه لم يحدث هذا فى أى مشروع من مشروعات الدولة، وتم تعويض الأهالى بما يقرب من 6 مليارات جنيه، مؤكدا أنه لم يتم نزع أى ملكية بجزيرة الوراق.
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