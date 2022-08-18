وزير الصحة يكشف لـ«مدبولى» تطورات وباء كورونا وجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، تقريرا من وزير الصحة والسكان، حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليا وعالميا.





وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه فيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كوورنا فى مصر، فقد بلغ عدد المواطنين المستهدفين محليا من التطعيم بالكامل 50 مليون مواطن، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه تلقى الجرعة الأولى 99.8% من المستهدف، فيما تلقى الجرعة الثانية 78% من المستهدف، أما الجرعة الثالثة التنشيطية فقد استهدفت حوالى 25 مليون مواطن من الفئات ذات الأولوية، تلقى الجرعة منهم نحو 8 ملايين مواطن، بنسبة 31.5%.

وأضاف وزير الصحة، أنه تم استهلاك نحو 97 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات، مع وجود رصيد كاف لاستكمال التطعيم.

وأكد الوزير أن المنحنى الوبائى لحالات مرض فيروس كورونا، يعكس انخفاضا ملحوظا فى حالات الإصابة بهذا الفيروس، وكذا انخفاض الوفيات بهذا المرض، لافتا أيضا إلى أن متابعة نسب الإشغال الكلية بمستشفيات الفرز والعزل بوزارة الصحة والسكان، تشير إلى تراجع ملحوظ فى أعداد من يتلقون العلاج من فيروس كورونا.

وتطرق وزير الصحة والسكان إلى الوضع الوبائى العالمى لمرض جدرى القردة على مستوى العالم، لافتا إلى أن عدد الإصابات المبلغة عالميا حتى الآن يبلغ نحو 40 ألف إصابة، تتركز فى 94 دولة حول العالم، من بينها 387 حالة إصابة فى 7 دول فى وسط وغرب أفريقيا.

وأضاف الوزير أن هناك 10 بلدان حول العالم فى أوروبا والأمريكيتين، هى الأعلى فى الإبلاغ عن حالات الإصابة بهذا المرض على مستوى العالم، بنسبة 92% من إجمالى الحالات المبلغة عالميا، أما فى منطقة الشرق الأوسط، فهناك 6 بلدان عربية، شهدت ظهور حالات إصابة بلغ عددها 33 حالة فقط حتى الآن.