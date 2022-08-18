شكرى يشارك فى الاجتماع الوزارى التنسيقى لمنتدى التعاون الصينى-الإفريقى

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ عبر الفيديو كونفرانس فى الاجتماع الوزارى التنسيقى لمنتدى التعاون الصينى-الإفريقى (فوكاك)، اليوم الخميس، للبناء على ما تم الاتفاق عليه فى المؤتمر الوزارى الثامن للمنتدى.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال الكلمة على أن انخراطمصر الفاعل والنّشط فى مُنتدى التعاون الصينى-الإفريقى قد بدأ منذ وقت مُبكر، حيث استضافت مدينة شرم الشيخالنسخة الرابعة للمُنتدى عام 2009 وتم اعتماد "إعلان شرم الشيخ" باعتباره وثيقة سياسية هامة ساهمت فى دفعالعمل الإفريقى الصينى المُشترك. كما أشار الوزير إلى مشاركة السيد رئيس الجمهورية فى افتتاح أعمال المؤتمرالوزارى الأخير لمُنتدى التعاون الصينى-الإفريقى (فوكاك)، حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة إعطاء الأولوية لعددكبير من المشروعات فى القطاعات التنموية، وعلى رأسها البنية التحتية، والزراعة، والتحول الرقمى والتكيف مع تداعياتتغير المناخ.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير شكرى أكد على الحاجة المُلحة لإيجاد حلول فعالة وعاجلة لعدد من التحديات الدوليةالقائمة، وعلى رأسها التباطؤ فى سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الحبوب والسلع الغذائية، وبمايستدعى دعم الدول الإفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وزيادة الاستثمارات فى مجال الزراعة لتحقيق الأمنالغذائى بالقارة الإفريقية، إلى جانب جذب الاستثمارات لتطوير منظومة الربط القارى فى مجال البنية التحتية لتسهيلعملية التبادل التجارى عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبما يمهد لتعظيم الاستفادة المتبادلة من مُبادرةالحزام والطريق الصينية الطموحة.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكرى استعرض الرؤية المصرية لرئاستها لمؤتمر أطرافاتفاقية تغير المناخ COP27، والتى ستركز على ما يراعى الاحتياجات والأولويات الإفريقية، خاصة فى مسألتيّ التكيفمع التغيرات المناخية وتمويل المناخ الموجه إلى الدول الإفريقية لصالح جهود خفض الانبعاثات والتكيف.