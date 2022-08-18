شهادات الثقة تنهال على حسن عبد الله.. برلماني: لديه خبرة كبيرة بالمجال المصرفي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 03:33 مساءً - أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، هو رجل لديه خبرة كبيرة فى المجال المصرفى وأدار بنك من أنجح البنوك الخاصة فى مصر.

وأوضح إمام، أن حسن عبد الله، عُرف عنه هدوئه، قائلا: "ننتظر منه الكثير ونتمنى له كل التوفيق والنجاح فى فترة صعبة تحتاج العمل بشكل فورى وبحلول غير تقليدية".

كما أشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن صدور قرار جمهورى بتعيين المصرفى حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى خلفا لطارق عامر، يعنى أنه لن توجه دعوة طارئة لمجلس النواب للانعقاد، لافتا إلى أن الانعقاد الطارئ يتم حال تعيين محافظ جديد لمدة 4 سنوات وليس قائمًا بالأعمال، وفقا لم تنظمه مواد الدستور فى هذا الشأن.

وكان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزى على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.