المتحدة للخدمات الإعلامية تشكر حسن عبدالله وتتمنى له التوفيق فى مهمته الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 03:33 مساءً - انعقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صباح اليوم فى سياق متابعته لسياسة التطوير، وخلال الاجتماع توجه المجلس بوافر الشركة لـ"حسن عبدالله" رئيس مجلس الإدارة على مجهوداته الكبيرة خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تحقيق العديد من النجاحات على مختلف الأصعدة، حيث أنه وبالرغم من التحديات التي تواجه صناعة الإعلام فى العالم تمكنت المجموعة من تحقيق أهدافها التى تتسق مع طموحاتها كأحد أكبر الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط.

وأعرب مجلس إدارة الشركة المتحدة، عن خالص أمنياته بالتوفيق لحسن عبدالله في مهمته الجديدة، بعد اختياره قائما باعمال محافظ البنك المركزي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.