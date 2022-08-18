توافق بين الحكومة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى لتنفيذ تكليفات الرئيس

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، عبّر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لجميع أعضاء وممثلى التحالف بما يضمه من مؤسسات وجمعيات أهلية، على الجهود الملموسة التى بذلتها هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية فى إطار العمل المجتمعى، ومساعدة محدودى الدخل فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع جهود الدولة المصرية التنموية والخدمية، وذلك رغم ما تواجهه الدولة من تحديات جرّاء الأزمة العالمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن ما تقومون به لمساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا أمر مقدر تماما، ونحرص جيدا على تفعيل الشراكة فى جميع البرامج التنموية التى تستهدف الشرائح الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتنفيذ ما أعلنه السيد الرئيس بشأن الحزم الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وقد سبق أن تم عقد عدة اجتماعات بهدف التنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية؛ من أجل منع وقوع ازدواجية فى الاستفادة من حزم الحماية الاجتماعية، ونحن كحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، نعمل على التعاون والتنسيق مع مؤسساتكم بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه سبق أن تم الإعلان عن تفاصيل الحزم الاجتماعية الجديدة، التى كلف بها رئيس الجمهورية، والجهود التى سيتولى التحالف الوطنى القيام بها فى هذا الشأن من حيث تغطية عدد معين من الأسر المستهدفة فى برنامج "تكافل وكرامة"، تتمثل فى 600 ألف أسرة، وفق ما تم الإعلان عنه فى اجتماع مع الرئيس، ولذا فهناك حرص شديد على التواصل المستمر من أجل تنسيق العمل المشترك وإحراز التكامل المطلوب لخدمة أهالينا الأكثر احتياجا فى كل مناطق الجمهورية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى سردت، خلال الاجتماع، مجالات التعاون المختلفة مع منظمات المجتمع المدنى خلال الفترات الماضية، حيث وجهت الشكر للقائمين على مؤسسات التحالف على كل الجهود المبذولة لمساندة جهود الدولة والوزارة فى مجال العمل المجتمعى ومساعدة الأسر المستهدفة، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن أكدت أن التنسيق المستمر مع التحالف يأتى فى إطار توحيد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأن تصل كل صور المساعدات الأخرى للمستحقين بالفعل.

وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الوزيرة أشارت أيضا إلى أنه يتم التنسيق كذلك بشأن آليات ومعايير الاستهداف للأسر المستحقة؛ لمنع حدوث أية ازدواجية فى هذا الصدد، إضافة إلى التنسيق بشأن آلية الصرف، فى ظل توجه الدولة نحو الشمول المالى، وبجانب ذلك يتم أيضا التنسيق بشأن آلية المتابعة، معربة عن ثقتها الكبيرة فى آليات متابعة الجمعيات الأهلية والتنموية.

وأشار "سعد" إلى أن رئيس الوزراء عقّـب على ذلك بالإشارة إلى أن الدولة تستهدف العمل على توسيع مظلة الحصول على الدعم، ليشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، وهو ما يتطلب التنسيق الكامل والمستمر مع كل ممثلى العمل الأهلى والتنموى، والتوافق على قواعد البيانات اللازمة، وعدم حدوث تلك الازدواجية، وأن يتم التعامل من خلال آليات دفع تضمن تحقيق توجه الدولة نحو منظومة الشمول المالى.

كما أوضح المتحدث الرسمى، أن ممثلى مؤسسات التحالف عبروا عن أن هناك توافقا فى الرؤى مع الحكومة بشأن تلك الآليات، مؤكدين أنه سيتم التنسيق التام بهدف حصول المواطن المستحق على الدعم المطلوب، دون حدوث ازدواجية فى الصرف، لافتا إلى أن ممثلى التحالف تطرقوا، خلال الاجتماع، إلى الجهود التى يقوم بها التحالف فى مجالات تقديم الخدمات الصحية، وكذا توفير السلع الغذائية للمواطنين الأكثر احتياجا، بجانب الدعم النقدى الموجه للأسر المستهدفة.

وقد تم، خلال الاجتماع، استعراض نبذة عن أهم الخطط التى أعدها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، استعدادا لتنفيذ توجيهات الرئيس بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية استجابة للظروف الاقتصادية الحالية، حيث تم خلال العرض التأكيد على مشاركة المؤسسات الأعضاء بالتحالف فى تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية المُزمع تنفيذها.

كما تمت الإشارة إلى أن التحالف وضع خطة عمل تتكامل مع خطة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ لضمان تغطية 20% ( نحو 5 ملايين أسرة) من الأسر الأكثر احتياجا عبر تقديم دعم نقدى من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الوطنية.

وفى هذا الإطار، أعلن التحالف عن استعداده لتقديم الدعم لـ 600 ألف أسرة شهريا، وذلك بتمويل ذاتى كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء، مع التأكيد على الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة فى تنفيذ كل خطط التحالف فى هذا الشأن؛ بدءا من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات مُحكمة للتنفيذ، وانتهاء برصد التحسن الذى يطرأ فى أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين.

وخلال الاجتماع، اقترح رئيس الوزراء أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، ليؤسس قواعد العمل خلال الفترة المقبلة، بحيث يوضح المهام المحددة لكل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ تكليفات الرئيس، فيما يتعلق بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك قبل البدء فى تنفيذها اعتبارا من سبتمبر المقبل.