عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

جدة - نرمين السيد - وهى كالتالى:

1.وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم (شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات) ش.م.م، بالموقع الكائن فى محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1) بميناء دمياط على مساحة قدرها 922320 م2؛ وذلك لمزاولة نشاط عدد من الأنشطة المتمثلة فى تصميم وتمويل واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة حاويات بميناء دمياط، بما فى ذلك جميع الأنشطة ذات الصلة والمرتبطة بها.

2.وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستغلال بعض الأراضى المملوكة لها بمحافظات الدقهلية والغربية وبورسعيد والفيوم، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة فى الأرض، والبالغ عددها 16 قطعة، لتعظيم الجدوى الاقتصادية والإيرادات لدعم الهيئة، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستثمار أراضى الهيئة غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل؛ من أجل تعظيم مواردها وتطويرها.

3.وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة جنوب سيناء، بالتعاقد مع تحالف يضم شركتين، لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات الصلبة، بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالنظر إلى أهمية المدينة وقيمتها السياحية، وكذا كونها مركزا لاستضافة المؤتمرات الدولية، وتتأهب حالياً لاستقبال مؤتمر المناخ (COP27).

4.وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، حيث ينص المشروع الأول على تخصيص مساحات بناحية مركز أطفيح فى محافظة الجيزة لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها فى تنفيذ عدد من المشروعات، وتتمثل فى مساحة قدرها 0.80 فدان، تعادل 3390.9 م2، وذلك لاستخدامها فى إقامة مسجد عليها، ومساحة أخرى قدرها 0.051 فدان، تعادل 217 م2؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مكتبة للطفل عليها.

بينما ينص مشروع القرار الثانى على تخصيص مساحة قدرها 5 أفدنة تعادل 21012م2، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بنى سويف؛ وذلك كمنفعة عامة لاستخدامها فى إقامة جبانات للمسلمين.

ويتمثل مشروع القرار الثالث فى تخصيص 55.83 فدان تعادل 234540 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية العين السخنة بمحافظة السويس؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو القاهرة، والموقع بتاريخ 25/7/2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يهدف المشروع إلى تطوير الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، وإعادة تأهيله، وتحديث أنظمة الاتصالات بالمعدات المتحركة فى السكك الحديدية الحالية؛ من أجل زيادة السعة الإجمالية والسلامة بالخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما يدعم المشروع مسار واستراتيجية الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة، بما يتماشى فى الوقت نفسه مع استراتيجية البنك لمصر فى الفترة من 2022 وحتى 2027.