المتحدة للخدمات الإعلامية تشكر حسن عبدالله: نتمنى لك التوفيق

جدة - نرمين السيد - وانعقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صباح اليوم فى سياق متابعته لسياسة التطوير، وخلال الاجتماع توجه المجلس بوافر الشركة لـ"حسن عبدالله" رئيس مجلس الإدارة على مجهوداته الكبيرة خلال الفترة الماضية، والتى شهدت تحقيق العديد من النجاحات على مختلف الأصعدة، حيث أنه وبالرغم من التحديات التى تواجه صناعة الإعلام فى العالم تمكنت المجموعة من تحقيق أهدافها التى تتسق مع طموحاتها كأحد أكبر الكيانات الإعلامية فى الشرق الأوسط.

وأعرب مجلس إدارة الشركة المتحدة، عن خالص أمنياته بالتوفيق لحسن عبدالله فى مهمته الجديدة، بعد اختياره قائما باعمال محافظ البنك المركزى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى.