جدة - نرمين السيد - وانعقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صباح اليوم فى سياق متابعته لسياسة التطوير، وخلال الاجتماع توجه المجلس بوافر الشركة لـ"حسن عبدالله" رئيس مجلس الإدارة على مجهوداته الكبيرة خلال الفترة الماضية، والتى شهدت تحقيق العديد من النجاحات على مختلف الأصعدة، حيث أنه وبالرغم من التحديات التى تواجه صناعة الإعلام فى العالم تمكنت المجموعة من تحقيق أهدافها التى تتسق مع طموحاتها كأحد أكبر الكيانات الإعلامية فى الشرق الأوسط.
وأعرب مجلس إدارة الشركة المتحدة، عن خالص أمنياته بالتوفيق لحسن عبدالله فى مهمته الجديدة، بعد اختياره قائما باعمال محافظ البنك المركزى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدة للخدمات الإعلامية تشكر حسن عبدالله: نتمنى لك التوفيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.