محمود فوزى يوضح الطريقة الدستورية لتعيين حسن عبدالله محافظا للبنك المركزى

جدة - نرمين السيد - قال المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البنك المركزى من الأجهزة الحساسة والمهمة للسياسة المالية والنقدية وهناك إجراءات معينة لا بد أن تتبع فى تعيين محافظ البنك المركزى.





وأضاف فوزى فى مداخلة هاتفية على قناة "إكستر نيوز"، تعليقا على تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى، أنه فى حال اعتذار محافظ البنك المركزى يجب أن يتم ملء هذا الفراغ بالطريقة الدستورية التى تقول إنه يجب تعيين المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح أو التشاور بعد موافقة مجلس النواب.

وأوضح أنه فى حال وجود إجازة سنوية لمجلس النواب من حق الرئيس أن يتخذ قرارا عاجلا بتعيين قائم بالأعمال حتى عودة المجلس للانعقاد فى الأسبوع الأول من أكتوبر.

وأشار فوزى، إلى أنه تم تعيين قائما بأعمال محافظ البنك المركزى حتى انعقاد مجلس النواب المقبل، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم اتخاذ فيها مثل هذا الإجراء، مؤكدا أن هذا الإجراء من الإجراءات المؤقتة التى تقتضيها الضرورة نظرا لإجازة البرلمان السنوية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى، خلفا لطارق عامر.

وقدم طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.

وأكد عامر، أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة و لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسى.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر، لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى.