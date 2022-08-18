قرار جمهورى بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 02:27 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، وشدد على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.