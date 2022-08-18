القوي العاملة : تسوية 13 شكوي وديا وتحويل 16 للمحكمة العمالية 58...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 02:26 مساءً - قال وزير القوي العاملة حسن شحاتة: إن مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس تلقت فى مجال علاقات العمل 87 شكوى فردية، تم تسوية 13 شكوى منها ودياً ، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، و 58 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأشار الوزير إلي أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 109 منشأة ، وتم تحرير 5 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 48 حملات تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية ، والتفتيش على 9 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضرا واحدا لمنشأة مخالفة ، ومنح ترخيص لمنشأة ، وعقد لجنة خماسية .

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي -،أن المديرية قامت بتعيين 358 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 5 " قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 609 باحثا عن عمل، منهم 26 " قادرون باختلاف ".

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 5 منح رعاية إجتماعية بمبلغ 11 ألف جنيه .

وأضاف مدير المديرية ان المديرية قامت باستخراج 800 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .